Techxtile Start-Up Challenge için girişimcilik eğitimleri başladı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından BTSO ve BEBKA iş birliğinde, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Techxtile Start-Up Challenge programının Temel Girişimcilik Eğitimleri başladı.

23.09.2019 13:25
Techxtile Start-Up Challenge için girişimcilik eğitimleri başladı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından BTSO ve BEBKA iş birliğinde, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Techxtile Start-Up Challenge programının Temel Girişimcilik Eğitimleri başladı.

Kaynak: Dunya.com

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