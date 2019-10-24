"Techxtile Start-Up Challenge"da ödüller sahiplerini buldu

24.10.2019 12:24

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğince (UTİB), tekstilde yeni teknoloji ve metotlar ile katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen "Techxtile Start-Up Challenge"da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik ödül töreniyle sona erdi.

Finale kalan 13 projenin yarıştığı etkinlikte, "Uyku Apnesini Engelleyen Yastık Projesi" ile Ümmü Gülsüm Torman ve Şeyma Kaya birinci oldu. "Nemflora" ile Ahmet Yellice ikinci, "Sıfır Atık Yaklaşımıyla Baca Gazı Arıtma Sistemlerinden Yerli Tasarım ORC" ile Bülent Kula üçüncü seçildi.

Yarışmada 3 Ar-Ge Merkezi de proje yazma eğitimi ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Ventures & Mentors League Üst Yöneticisi (CEO) Ufuk Batum tarafından takdim edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Engin, yarışma süresince girişimci adaylarının gelişimlerini yakından gözlemleme imkanı yakaladığını ve en büyük ödülün bu gelişim olduğunu belirtti.

Herkesin çok faydalandığı bir süreç yaşadıklarını bildiren Engin, "Gelecek yıllarda çok daha büyüyen bir TechXtile Start-Up Challenge ile daha başarılı bir süreç yaşayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Engin, ilk 6 finalistin Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde bir yıllık danışmanlık ve mentorlük, patent başvuru, şirket kurma, şirkete bir yıllık muhasebe desteği ile BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nden eğitim ve mentorlük desteği alacağını kaydetti.

Proje birincisine Milano'da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Program'a, ikinci ve üçüncüye Almanya Techtextil Frankfurt Tekstil Fuarı'na katılım imkanı sağlanacağını belirten Engin, finale kalan 13 girişimciye Ufuk Batum tarafından bir yıl süreyle mentorlük desteği verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA