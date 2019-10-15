Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start-Up Challenge için geri sayım başladı.

15.10.2019 14:27
Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start-Up Challenge için geri sayım başladı.

Kaynak: Dunya.com

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