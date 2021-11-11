Technopc yeni ürünleri ile SAHA EXPO'da yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Technopc, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda sergilediği yeni ürünleriyle yoğun ilgi gördü.

Technopc'den yapılan açıklamaya göre, SAHA EXPO'da Technopc standını ziyaret edenler arasında, Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı. Bayraktar, Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel'den Technopc'nin yeni ürünleri hakkında bilgi aldı.

Technopc, savunma sanayiinde, sahadaki araçların içinde ya da savunma birimleri tarafından kullanılan dayanıklı ve uluslararası standartlara uygun bilgisayarları Türkiye'de milli imkanlarla üreten Türkiye'nin yerli bilgisayar üretici sertifikasına sahip "ilk ve tek" markası olarak öne çıkıyor.

Şirket, kendi bünyesinde bulunan mühendisleri ve Ar-Ge ekibi ile savunma sanayi kapsamında askeri teknolojinin üretim ve saha uygulamaları alanlarında ve mühendislik, üretim ve servis hizmetleri ve daha birçok alanda savunma sanayisi için geliştirme yapıyor.

Technopc ürünlerinde sadece donanım değil, aynı zamanda yapay zeka destekli yazılımlar kullanılıyor. Technopc ürün yelpazesinde MIL-STD, NATO ve IP gibi uluslararası standartlarda üretilerek test edilmiş ve uygunluk belgesi almış askeri bilgisayarlar ve tabletler bulunuyor. Bu cihazlar fiziksel olarak yüksek mukavemetli malzeme ile kaplanmış, her açıdan düşmeye karşı dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca tüm arayüzler su geçirmez ve toz geçirmez malzemelerle donatılmış olarak kullanıma sunuluyor.

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