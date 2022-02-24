Technopc, endüstriyel bilgisayarların üretimini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, endüstriyel bilgisayarların en büyük üreticisi olarak, bu ürün gruplarında 100 bine yakın aktif cihazlarının başarıyla çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye, üretim anlamında dünyanın en büyük yüzlerce markasına üretim yapan ve yüzlerce ülkeye ürettiği ürünleri ihraç eden pozisyonunda güçlenmeye devam ediyor.

Otomotiv, savunma, tekstil, makina ve yüksek teknoloji gerektiren ürün ve üretim süreçlerinde verimlilik, süreklilik, en az fire verilmesi, yüksek kalitede yüksek kapasite elde edilmesini hedefleyen Endüstri 4.0 süreçleri ile üretim "proseslerinin" dijitalleşmesi ve nesneler arası iletişim teknolojisinin gelişiminde, yenilikçi ve her sektöre özel teknolojik ürün çözümleri önem kazanıyor.

Savunma sanayinin her dalında Türkiye için katma değerli projeler üreten firmalara milli üretim yetenek ve kapasitesini artırmak için rehberlik eden SAHA İstanbul'un bir üyesi olan Technopc, hem savunma sanayinde hem de endüstriyel alanda teknolojik ürün çözümleri ile öne çıkıyor.

"Ürünler Türkiye'de ve yurt dışı projelerinde kullanılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, Technopc'nin üretim süreçlerinin dijitalleşmesi için en fazla tercih edilen ve en fazla ürün grubuna sahip üretici marka konumunda bulunduğunu belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Technopc Tasarım Merkezi, konusunda uzman mühendisleri ile uçtan uca çözümleri ve geniş ürün yelpazesi ile, üretim ve otomasyon işlemlerinin süreç kalitesini arttırırken, fabrikaların ve müşterilerinin aynı zamanda hızlanmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Üretim hattında bulunan ürünlerin takibi, kalite ölçme ve değerlendirmesi, kalite kontrolün çok hızlı sağlanması, doğru planlama, süreç yönetimi, stok takibi, depo bilgilendirme, depo giriş çıkış işlemleri gibi tüm süreçlerde Endüstriyel Panel PC, Endüstriyel PC, Endüstriyel Tablet, Endüstriyel Notebook, Endüstriyel Terminaller, Kiosklar, Endüstriyel Ekranlar olmak üzere, Technopc Endüstriyel Ürün Çözümleri serisinin birbirini uyum içerisinde tamamladığını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"ERP/SAP gibi yazılım geçişlerinde firmalar tüm donanım çözümlerini kendi ihtiyaçlarına özel ve yerinde servis avantajları ile tedarik edebiliyorlar. Technopc ürün yelpazesinde birçok markaya göre öne çıkan endüstriyel ürünler; Zor çalışma şartlarında kesintisiz ve hep yüksek performans ile çalışarak müşterilerine güven veriyor.

Technopc endüstriyel ürünleri, tasarım aşamasından üretim aşamasına, dünya standartlarında, oldukça zorlu testlerden geçiyor. (IP65, IP67, MIL-STD 810G, CE, RoHS) Uluslararası standart ve sertifikalara sahip olan ürünler düşmeye, suya, sıcak/soğuk ısı aralıklarına ve toza karşı yüksek koruma sağlıyor. Dış faktörlerden etkilenmedikleri ve endüstriyel komponentlerle üretildikleri için de, oldukça uzun çalışma ömürlerine sahipler.

Technopc ERP/Otomasyon süreçlerinde tecrübeli yazılım ve donanım çözüm ortaklarınca ürünler Türkiye'de ve yurt dışı projelerinde kullanılıyor. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri kapsamında her geçen gün daha fazla proje tamamlanmaya devam etmektedir. Endüstriyel bilgisayarların en büyük üreticisi olarak, bu ürün gruplarında 100 bine yakın aktif cihazımız başarıyla çalışmaya devam ediyor."