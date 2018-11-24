Technopc Arena ile İşbirliği Yaptı, Katma Değerli Projeler Üretilecek

Yerli bilgisayar üreticisi Technopc, Arena ile büyüyecek



Bilgisayar üretiminde Türkiye'nin ilk yerli malı belgesine sahip olan, üretimin yanı sıra sektörel bazda çözümler de sunan Technopc'nin yeni distribütörü Arena oldu. 10 bini aşkın satış noktasına ve 400 tedarikçiye hizmet veren Arena ile Technopc; bu iş birliği sayesinde sektörün büyümesinde önemli rol oynayacak

Türkiye'nin bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip olan üreticisi Technopc; yeni bir ortaklığa imza attı. Türkiye'nin teknoloji sağlayıcısı Arena ile Türkiye'ye yaptığı yatırım ve Ar-Ge çalışmalarıyla çözüm odaklı projeye uygun üretimin yanı sıra sektörel bazlı çözümler sunan Technopc Teknoloji A.Ş. güçlerini birleştirdi. Arena'nın, Technopc'nin yeni distribütörü olmasıyla birlikte iki şirket sektörün büyümesi ve gelişmesinde önemli rol üstlenecek.

Katma değerli projeler geliştirilecek



1991 yılında kurulan, 10 bini aşkın satış noktasına ve 400 tedarikçiye hizmet veren Arena, bu anlaşma ile Technopc'nin uzman olduğu ürün grupları ile kendine yeni pazarlar yaratmasını sağlayacak. Technopc, bu iş birliği sayesinde daha fazla kuruma üretim ve Ar-Ge yapısını güçlendirme imkanı vermeyi hedefliyor. Teknoloji sektöründeki bu büyük iş birliği ile tüm Türkiye'de güçlü iş ortaklıkları ve servis organizasyonuyla katma değerli projeler geliştirilecek.

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