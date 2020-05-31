Techland, Dying Light 2 için Son Aşamaya Geçildiğini Müjdeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Techland, Dying Light 2 için Son Aşamaya Geçildiğini Müjdeledi

Techland tarafından geliştirilmesine devam edilen Dying Light 2 oyunundan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Stüdyo tarafından verilen bilgiye göre, son dönemece girilmiş.

Techland, Dying Light 2 için Son Aşamaya Geçildiğini Müjdeledi
31.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:51

Techland tarafından geliştirilmesine devam edilen Dying Light 2 oyunundan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Stüdyo tarafından verilen bilgiye göre, son dönemece girilmiş.

2015 yılında çıkmış olan ilk oyunun başarısından sonra duyurulmasını beklediğimiz devam oyunu, 2018 yılının E3 fuarında karşımıza çıkmıştı. Hem oynanış hem de senaryo olarak Dying Light'tan son derece gelişmiş olan Dying Light 2, esasen İlkbahar mevsiminde satışa sunulacaktı ama Techland, beklentileri karşılayan bir deneyim sunabilmek için daha fazla zamana ihtiyaçlarının olduğunu ve bu nedenle de erteleme kararı aldıklarını dile getirdi. Henüz yeni bir çıkış tarihi verilmiş değil ama yakın bir zamanda müjdeli haberler alacağımız söyleniyor.

Dying Light 2 için Müjdeli Haberler Yakında

The Escapist tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektala, "Oyunun çıkış tarihi ve bununla ilişkili bir bilgi parçası üzerinde çalışan bütün bir Techland ekibi var ve oyuncuları şaşırtmayı istediklerini biliyorum. Bu yüzden onlar ve topluluğumuz için sürprizi bozmak istemiyorum." yorumunda bulundu ve devam etti. "Tek diyebileceğimiz, lütfen bize güvenin. Bu proje için son kısımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var."

Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta itibarıyla IGN tarafından düzenlenecek olan Summer of Gaming etkinlikleri olacak. Bu etkinlikler kapsamında Dying Light 2 ile ilgili yeni duyurular yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Dying Light 2 Detayları

Oyun hakkındaki bildiklerimizi toparlamamız gerekirse, Dying Light oyununu on beş yıl sonrasında ve modern karanlık çağda geçecek. Yani kaynakların ve elektriğin kısıtlı olduğu, idari birimlerin de yozlaşmasıyla medeniyetin çöktüğü hayali bir şehir bizleri bekleyecek. Aiden Caldwell isimli bir afetzedeyi yöneteceğimiz oyunda rol yapma ögeleri de bulunuyor. Haliyle senaryo boyunca zorlu kararlar vermemizin gerekeceği anlar olacak. Bu kararların etkisi de şehir genelinde hissedilecek ve duruma göre yeni bölgelere erişim hakkımız olacak.

İlkindeki gibi gündüz ve gece vakitlerinin fark edeceği oyunda, gündüz vakti farklı gruplar ve yaşamlarını idame ettirmeye çalışan afetzedeler ile karşılaşacakken gece vakti ise Volatile gibi oyundaki en zorlu düşmanlarla karşılaşacağız; ancak Volatile yaratıkları ilk oyuna göre morötesi ışığa karşı daha hassas olacaklar. Bununla birlikte Biter ve Degenerate adında iki farklı zombi türü daha olacak.

Dying Light oyunundaki parkur sistemi Dying Light 2'de de karşımıza çıkacak. Bu sayede kenarlara tırmanabilecek, bir uçtan bir uca atlayabilecek ve duvarlarda yürüyebileceğiz. Bununla birlikte kanca ve planör paraşüt de en büyük yardımcılarımızdan olacak ve şehirde bunları kullanarak daha seri dolaşım yapabileceğiz. Ancak Techland bu sistemin oyunun oynanışına hiçbir zarar vermeyeceğini söylüyor.

Eğer kooperatif oyun oynamayı seviyorsanız, ana senaryoyu dört oyuncuya kadar sunulan destek sayesinde arkadaşlarınızla oynayabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, enfeksiyon kapmanız durumunda fazla karanlıkta kalmamanızın gerekeceği Dying Light 2 için dört senelik de içerik planının yapıldığı söylenmişti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Haber
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Ahmet Hakan 'Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek' iddiasına yanıt verdi
Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hasan Polatkan Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Haldun Dormen Hatice Çarpar
Spor Falcao Metin Oktay İlhan Cavcav Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Techland, Dying Light 2 için Son Aşamaya Geçildiğini Müjdeledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 15:50:56. #1.14#
title