Techland, Dying Light 2 için Son Aşamaya Geçildiğini Müjdeledi Techland tarafından geliştirilmesine devam edilen Dying Light 2 oyunundan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Stüdyo tarafından verilen bilgiye göre, son dönemece girilmiş.

Techland tarafından geliştirilmesine devam edilen Dying Light 2 oyunundan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Stüdyo tarafından verilen bilgiye göre, son dönemece girilmiş.

2015 yılında çıkmış olan ilk oyunun başarısından sonra duyurulmasını beklediğimiz devam oyunu, 2018 yılının E3 fuarında karşımıza çıkmıştı. Hem oynanış hem de senaryo olarak Dying Light'tan son derece gelişmiş olan Dying Light 2, esasen İlkbahar mevsiminde satışa sunulacaktı ama Techland, beklentileri karşılayan bir deneyim sunabilmek için daha fazla zamana ihtiyaçlarının olduğunu ve bu nedenle de erteleme kararı aldıklarını dile getirdi. Henüz yeni bir çıkış tarihi verilmiş değil ama yakın bir zamanda müjdeli haberler alacağımız söyleniyor.

Dying Light 2 için Müjdeli Haberler Yakında

The Escapist tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektala, "Oyunun çıkış tarihi ve bununla ilişkili bir bilgi parçası üzerinde çalışan bütün bir Techland ekibi var ve oyuncuları şaşırtmayı istediklerini biliyorum. Bu yüzden onlar ve topluluğumuz için sürprizi bozmak istemiyorum." yorumunda bulundu ve devam etti. "Tek diyebileceğimiz, lütfen bize güvenin. Bu proje için son kısımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var."

Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta itibarıyla IGN tarafından düzenlenecek olan Summer of Gaming etkinlikleri olacak. Bu etkinlikler kapsamında Dying Light 2 ile ilgili yeni duyurular yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Dying Light 2 Detayları

Oyun hakkındaki bildiklerimizi toparlamamız gerekirse, Dying Light oyununu on beş yıl sonrasında ve modern karanlık çağda geçecek. Yani kaynakların ve elektriğin kısıtlı olduğu, idari birimlerin de yozlaşmasıyla medeniyetin çöktüğü hayali bir şehir bizleri bekleyecek. Aiden Caldwell isimli bir afetzedeyi yöneteceğimiz oyunda rol yapma ögeleri de bulunuyor. Haliyle senaryo boyunca zorlu kararlar vermemizin gerekeceği anlar olacak. Bu kararların etkisi de şehir genelinde hissedilecek ve duruma göre yeni bölgelere erişim hakkımız olacak.

İlkindeki gibi gündüz ve gece vakitlerinin fark edeceği oyunda, gündüz vakti farklı gruplar ve yaşamlarını idame ettirmeye çalışan afetzedeler ile karşılaşacakken gece vakti ise Volatile gibi oyundaki en zorlu düşmanlarla karşılaşacağız; ancak Volatile yaratıkları ilk oyuna göre morötesi ışığa karşı daha hassas olacaklar. Bununla birlikte Biter ve Degenerate adında iki farklı zombi türü daha olacak.

Dying Light oyunundaki parkur sistemi Dying Light 2'de de karşımıza çıkacak. Bu sayede kenarlara tırmanabilecek, bir uçtan bir uca atlayabilecek ve duvarlarda yürüyebileceğiz. Bununla birlikte kanca ve planör paraşüt de en büyük yardımcılarımızdan olacak ve şehirde bunları kullanarak daha seri dolaşım yapabileceğiz. Ancak Techland bu sistemin oyunun oynanışına hiçbir zarar vermeyeceğini söylüyor.

Eğer kooperatif oyun oynamayı seviyorsanız, ana senaryoyu dört oyuncuya kadar sunulan destek sayesinde arkadaşlarınızla oynayabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, enfeksiyon kapmanız durumunda fazla karanlıkta kalmamanızın gerekeceği Dying Light 2 için dört senelik de içerik planının yapıldığı söylenmişti.