Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
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Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de bir apartmana giren hırsız, demir korkuluğa kilitlenmiş olan bisikleti beraberinde getirdiği demir kesme makası ile keserek çözdü.

Arnavutköy'de bir apartmana giren hırsız, demir korkuluğa kilitlenmiş olan bisikleti beraberinde getirdiği demir kesme makası ile keserek çözdü. Hırsız ardından bisiklete binerek hızla uzaklaştı. Bu kadarına pes dedirten teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Binay Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bina girişine gelen ve içerideki pahalı bisikletleri fark eden hırsız, bisikletlerin demir korkuluklara bağlı olduğunu görünce kıyafetlerin içerisine saklamış olduğu demir makası ile tekrar geldi. Binaya giren hırsız korkuluklara bağlı olan bisikleti beraberinde getirdiği makas ile keserek çıkarttı. Şahıs ardından çaldığı bisiklete binerek kayıplara karıştı. Teçhizatlı hırsızın o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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