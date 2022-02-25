TechCamp İstanbul "oyun geliştiricileri" buluşturdu

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "TechCamp Istanbul gibi programları görünce bu ülkedeki öğrencilerin ülkelerine dönünce beraber çalışmayı öğrenmiş halde döneceklerini ve bir arada yaşayabileceğimizi öğreneceğine dair inancım artıyor." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG) ev sahipliğinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile gerçekleştirilen TechCamp İstanbul, oyun geliştiricilerini bir araya getirdi.

"Games for Change" mottosuyla iklim değişikliği, kadının güçlendirilmesi, medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele gibi dünya meseleleri üzerine oyunlar geliştirilmesini sağlayacak bir zemin oluşturulacak.

TechCamp, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan alınacak eğitimlerin yanı sıra, oyun fikirlerinin de üretilip sunulacağı bir ideathon da (fikir maratonu) içeriyor. Kamp sonrası takımlar çalışmaya devam ederek fikirlerini prototiplere dönüştürecek ve bu hallerini tekrar sunacaklar.

TechCamp Istanbul 2022, küresel sorunlara yenilikçi teknolojik çözümler aramak ve getirmek üzere özel sektörden teknoloji uzmanlarını gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, sivil toplum savunucuları ile bir araya getiren uygulamalı, katılımcı eksenli çalıştaylardan oluşuyor.

Katılımcıların gerçek dünyada karşımıza çıkan sorunları belirleyip eğitimcilerle birlikte bu sorunlara teknolojik çözümler üretmeye çalıştıkları TechCamp programları sonuç odaklı. Türkiye'de bu kapsamda yapılan en büyük "Games for Change" etkinliği olacak TechCamp ile, oyunların ne kadar güçlü bir diyalog ve empati aracı olabileceğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, TechCamp Istanbul gibi çalışmaların ne kadar faydalı olduğunu ve ne kadar faydalı olacağını anlayabildiklerini ve bunun bilincinde olduklarını ifade etti.

Flake, "ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'yla kurmuş olduğunuz bu iş birliği bizi çok mutlu etti. TechCamp Istanbul, aynı zamanda önemli sorunların çözülmesi yolunda teknoloji ve inovasyonun nasıl kullanılabileceğini ve bizim bu alanlarda nasıl iş birliği yapabileceğimizi göstermek için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin yüzden fazla ülkeden gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yaptığını, onlara eğitim verdiğini öğrenince geleceğe dair, gelecekte daha az savaş çıkacağına, daha çok barış olacağına ve barışın hakim olacağına dair inancının arttığını dile getiren Flake, "TechCamp Istanbul gibi programları görünce bu ülkedeki öğrencilerin ülkelerine dönünce beraber çalışmayı öğrenmiş halde döneceklerini ve bir arada yaşayabileceğimizi öğreneceğine dair inancım artıyor. Geleceğin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarınız için bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz." dedi.

"Eğitimin paradigmalarının değişmesi gerektiği yıllarda ve dönemlerdeyiz"

Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel ise TechCamp İstanbul'un çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ben bir eğitimciyim. Eğitimin paradigmalarının değişmesi gerektiği yıllarda ve dönemlerdeyiz. Artık günümüzde ve bundan sonra çok işi en başta eğitimi oyunla öğreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, oyunu çocukların elinden alındığını ifade ederek, "Torunlarımızın elinden alıyoruz. Ama da oynama diye. Doğrudur Mutlaka her oyunda fayda olmayabilir belki ama bundan kaçış yok. Dünyanın en önemli meselelerini bile şimdi biz oyunla anlatmaya başlayacağız." diye konuştu.

Kadınları durumu, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve dünyadaki dezenformasyonu önleyecek bir oyun tasarımı üzerine yarışmaların olacağına işaret eden Yücel, "Daha doğrusu okuyarak bu kadar yaptık. Öğrenerek bu kadar yaptık. Belki bundan sonra oyunla daha iyi şeyler yapabileceğiz. Çocuklarımıza dünyanın geleceğiyle ilgili yapılması gerekenleri artık üç, dört yaşından itibaren oyunla öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise üniversitenin iletişim fakültesinin oyun tasarımı bölümünün ve ABD Büyükelçiliğinin desteğiyle birlikte oluşturduğu TechCamp'de üç gün boyunca çok önemli konular ve sorunlarda gençlerin oyunlar geliştireceklerini ifade etti.

Karadeniz, geliştirilen oyunların daha sonra jüriye sunulacağını ve ardından da en iyi olanların da fonlanarak, desteklenerek oyunların markete sunulmaya hazır hale geleceğini belirterek, "Seçilen üç konu çok kıymetli. Dezenformasyonla mücadele, iklim değişikliği, kadının güçlendirilmesi, bunlar hepimizin sorunları. Sadece ülkemizin değil küresel sorunlar." dedi.

Karadeniz, "En çok istediğimiz şey gençlerimizin sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici olarak hem de dünyanın sorunlarıyla da ilgilenerek bu alanda yani 200 milyar dolarlık bu sektörün içerisinde birer girişimci, geliştirici olarak var olabilmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.