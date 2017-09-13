Tecde-Maşti Bulvarı Bölgedeki Trafik Sirkülasyonunu Azaltacak

3.5 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde açılan bulvarın 1.5 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak trafiğe açılırken, kalan 2 kilometrelik bölümün 300 metrelik kısmı da geçtiğimiz aylarda asfaltlanmıştı.

1.7 kilometrelik bölümde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bulvar yolda asfalt öncesi stabilize ve alt temel malzemesi serimine devam ediyor.

Güney Kuşak Yolunun bağlantı yollarından biri olan bulvar, Çevre yolu batı girişi ve Fahri Kayahan Bulvarı başta olmak üzere Tecde, Karakavak, Çilesiz bölgesindeki trafik sirkülasyonunu azaltacak.

Geçtiğimiz yıllarda açılan 2 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki Çiftlik Caddesi de yine Tecde-Maşti bulvarına bağlanarak, batı istikametinde yeni bir hat açılmış olacak.

Bulvar üzerinde bugüne kadar 38 evin kamulaştırması yapılarak yıkılırken, 250 bin m3 hafriyat ve dolgu işleri yapıldı. Kamulaştırma ve altyapı çalışmalarına bugüne kadar 4.5 milyon lira harcayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının devamında yolda üstyapı çalışmaları da yapacak.