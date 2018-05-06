Tecavüzüne Uğradığı Kişiyi Öldüren Çocuğa, "Azami Düzeyde" Haksız Tahrik İndirimi
Yargıtay, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren erkek çocuk için haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine hükmetti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren çocuğa "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan verilen hapis cezasında uygulanan haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine karar verdi.
MAHKEME "ASGARİ DÜZEYDE" İNDİRİM UYGULADI
Ankara'da kendisine tecavüz eden kişiyi silahla öldüren erkek çocuk hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı.
Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan çocuk, "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan hapis cezası aldı. Mahkeme, çocuğun cezasında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) haksız tahrik indirimini düzenleyen 29. maddesi uyarınca "asgari düzeyde" indirim uyguladı.
YARGITAY'DAN TARİHİ KARAR
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, çocuğa verilen cezayı fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, maktulden kaynaklanan ve sanığa yönelen cinsel saldırının niteliği dikkate alınarak, haksız tahrik nedeniyle "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiği vurgulandı.
Kararda, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu, maktulden kaynaklanan ve kendisine yönelen cinsel saldırının oluşturduğu tahrik altında işleyen çocuğa verilecek cezadan haksız tahrik nedeniyle azami düzeyde indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.
Haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK'nın 29. maddesinde, "verilecek cezada dörtte bir ile dörtte üç arasında indirim" öngörüldüğü hatırlatılan kararda, yerel mahkemenin sanığa "asgari düzeyde", dörtte bir oranında indirim uygulamasının bozma nedeni sayıldığı kaydedildi.
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böyle haberlere göz yummayın Allah aşkına İDAMI getirin hani oylamaya sunulacaktı daha neyi bekliyoruz bütün çocukların tecavüz edilmesini mi?yazık değil mi bu adil mi bence öldürülen adiye mezar bile yapılmamalı toprak bile onu kabul etmez. leşini bari yakalım onun artık iyi insanlarımızı koruyalım resmen hadımı idamı getirmeyerek bunları istemeyerek iyi insanlarımızı zalimlerin ellerine bırakmış oluyoruz hiç kimsenin can mal namus güvenliği kalmamışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan saçmalığa bak sizin çocuğunuz olsa tecavüze uğrasa böyle adiliğin kurbanı olsa ona ceza mı vereceksin adiyi öldürdü diye adalete güveniyoruz diyenleri ön safhaya alalım çünkü ancak açarlar o koyun gözleriniCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADALETİN BU MU DÜNYA. BERAAT BERAAT UTANIN ÇOCUK BU. ADALETTEN ÜMİDİ KESMİŞ KENDİSİ ADELETİ HÜKMEDİYOR DÜŞÜNÜN ADALET ÇOCUĞUN YAKASINA YAPIŞMIŞ VAY VAY. BİR PİSLİK YOK OLMUŞ NEDEN TEŞEKÜR EDİP BİR İŞ VERMİYOR TEDAVİSİNİ YAPTIRMIYORSUNUZ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DÜNYADAN BİR PİSLİĞİ TEMİZLEMİŞ NE CEZASI SERBEST BIRAKIN ÇOCUĞUCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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mahkeme heyinin kendi cocuklari tecavuze ugramis olsa ayni hukmu me nederler sonrada alet bekle avuc attigimiz insanlardan onlarin yerine icerde isini yapacak var gonderin iceriCevap Yaz 8 Yayından Kaldır