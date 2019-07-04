Tecavüzle suçlanan profesöre 'kamu görevinden çıkarma' cezası (2)

EMEKLİLİĞİ İPTAL OLMAYACAK

Ankara Üniversitesi'nden alınan bilgiye göre, tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin emekliliği iptal olmayacak. Üniversite yetkilisi, emeklilik hakkının anayasal hak olduğunu, emekliliğe hak kazanan kişi 'cinayet' suçlamasıyla cezaevine girse dahi, bu durumun emekli olmasının önünde bir engel olamayacağını ifade etti.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA,

Kaynak: DHA