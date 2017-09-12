Tecavüzle Suçlanan 2 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde bir yıl önce, şizofreni tedavisi gören 22 yaşındaki A.A.'ya tecavüz etmekle suçlanan ve haklarında 49'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 31 yaşındaki Tuncay S. ve 55 yaşındaki Abdullah K.'nın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Tuncay S.'nin yeni avukatı, vekalet işlemleri ve son savunma için ek süre istediği için duruşma 7 Kasım'a ertelendi.



Geçen yıl eylül ayında meydana gelene olayda yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yerde yarı baygın çıplak yatan kadını buldu. Hastaneye kaldırılan ve 22 yaşındaki A.A. olduğu anlaşılan kadın polise verdiği ilk ifadesinde, 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Şikayet üzerine araştırma yapan polis, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirledi. Yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Haklarında, 'cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Tuncay S. ve Abdullah K., tarafların avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Geçen duruşmada mütalaasını veren savcı, sanıklar Abdullah K. ve Tuncay S.'nin 'cinsel istismar' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 49'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. A.A.'nın avukatı ise sanıklara indirim yapılmadan en üst seviyeden ceza verilmesini istedi. Duruşmada sanık Tuncay K.'nın avukatlığını kısa süre önce üstlenen Rasih Feridun Sencer, vekalet işlemlerinin tamamlanması ve son savunma için ek süre istedi. Avukatın talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.



- İzmir