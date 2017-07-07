Tecavüze Uğrayıp Bebekleri İle Katledilen Suriyeli Kadının Otopsi Raporundan Çıkan Detaylar Kan Dondurdu!

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen ve aynı zamanda 9 aylık hamile olan Suriyeli Mefta Emani Arrahman'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsiden kan dondurucu detaylar çıktı.

ARRAHMAN'IN KAFASI TAŞ İLE EZİLMİŞ DURUMDAYDI

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, otopsi raporunda Arrahman'ın kafası taş ile ezilmiş durumadaydı. Ayrıca boğazında sıkmadan kaynaklanan bere ve çürüklerin olduğu ve iç organlarında da tahribatın olduğu belirlendi.

HAMİLE KADININ KARNINDA SOPA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

9 aylık hamile olan kadının karnında da sopa izleri tespit edildi. Kadının karnındaki çocuğun bu darbeler sırasında öldüğü değerlendiriliyor.

1O AYLIK BEBEĞİ İSE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Arrahman'ın 10 aylık bebeğinin ise ağzı ve burnu kapatılmak suretiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

CENAZELERİ ACILI BABA TESLİM ALDI

Arrahman'ın ve bebeğinin cenazelerini babası teslim aldı. Cenazenin Sakarya'da kılınacak namazdan sonra İdlib'e götürüleceği ve orada defnedileceği öğrendildi.