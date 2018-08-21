Tecavüze Uğradım" Diyen Kız Kardeş, Abilerini Katil Ediyordu

İKİ kardeşin hakkında dava açılmasına neden olan olay 17 yaşındaki kız kardeşlerinin yalanıyla başladı. Genç kız tanıştığı bir kişiyle bir süre sonra mesajlaşmaya başladı. Sonra bu kişinin evine gitti. Evde kendi rızasıyla birlikte oldu. Ardından bunu çok yakın gördüğü arkadaşlarına anlattı. Arkadaşlarından biri de duyduklarını başkalarına anlatınca, dedikodu çarkı dönmeye başladı.

Ancak abilerinin de duymasından korkan genç kız, yalana başvurdu. Kendisine zarar vermelerinden korktuğu abilerine, "Tecavüze uğradım" dedi. Doktora götürülen genç kız, muayene edildi. Ardından Umut ile Erkut, kız kardeşlerinden birlikte olduğu kişinin telefon numarasını aldı. Kardeşine tecavüz ettiğini düşündükleri kişiyle buluşmak için randevulaştılar. İkili buluşma yerinde, gelen gence saldırıp öldürmek istedi. Saldırgan kardeşler gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı. Çarşamba günü ikinci kez hakim karşısına çıkacaklar. İki kardeş, ilk duruşmada susma hakkını kullandı. Kız kardeşleri ise olanları anlattı ve abilerine yalan söylediğini anlattı.