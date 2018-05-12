Tecavüze Uğradığını İddia Edip Balkonda Yardım İstedi

Adana'da bir evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA EDİP BALKONDAN YARDIM İSTEDİ

Olay, Seyhan ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkıp kendisini kilitleyen İlkay Zahide Çakır (33), bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia ederek çevre halkından yardım istedi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı.

İDDİALARIN GERÇEK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken, iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İlkay Zahide Çakır da polis merkezine götürüldü.