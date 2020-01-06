Tecavüzcüsüyle Evlenene Ceza İndirimi Tasarısı'na Kadınlardan Tepki
Tecavüze uğramış 12-16 yaş aralığındaki kız çocuklarının faille evlenmeleri halinde, faile ceza indirimi getiren düzenlemenin yeniden gündeme gelmesi tepki topladı.
06.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:46
Tecavüze uğramış 12-16 yaş aralığındaki kız çocuklarının faille evlenmeleri halinde, faile ceza indirimi getiren düzenlemenin yeniden gündeme gelmesi tepki topladı. Diyarbakır'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, düzenlemenin meclis gündemine getirilmemesini istedi.
Kaynak: DailyMotion.com