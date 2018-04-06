Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Hindistan'da 17 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 2 kişi, kızın ailesi tarafından yakalandı. Aile, 2 tecavüzcüyü çırılçırlak soyarak sokaklarda gezdirerek teşhir etti.
Hindistan, yine bir tecavüz olayıyla çalkalandı.
TEŞHİR EDİLDİLER
Bu kez mağdur 17 yaşındaki genç bir kız oldu. Genç kıza tecavüz edenler, ailenin de yardımıyla yakalandı. Tecavüz sanığı 2 kişi kadınlar tarafından sokak ortasında çırılçıplak bir şekilde gezdirilerek, teşhir edildi.
SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR
Olay, Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana geldi. Dailymail'in haberine göre 17 yaşındaki bir kız, sosyal medyada arkadaşlık kurduktan sonra erkeklerden biriyle çıkmaya karar verdiğini, ancak üç arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
ÖNCE SOYDULAR SONRA DÖVDÜLER
Tecavüzden sonra ertesi sabah polise giden genç kız, tecavüzcüleri hakkında bilgi vererek şikayetçi oldu. Polis hala 20 yaşlarında olduğuna inanılan diğer iki şüpheliyi arıyor.
Arunachal Pradesh eyaletindeki öfkeli köylüler ise yakaladıkları 2 kişiyi sokak ortasında cezalandırdı. Köylüler, önce onları çırılçıplak bir şekilde soydu, sonra ise darp etti. Hızlarını alamayan köylüler tecavüzcüleri sokakta gezdirerek cezalandırdılar.
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Bu şekilde sokakta dolaştırıp küçük çocukların görmesi yanlış bence direk idam edilsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bravo hindistan bravoCevap Yaz Yayından Kaldır
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İŞTE BUDUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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birde hindistanı kötülersiniz kendi memleketinize bakmayıppCevap Yaz Yayından Kaldır
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HELAL HİNDİSTAN BİLE BİZDEN DAHA ADALETLİ Bİ ÜLKE YAZIKLAR OLSUN HÜKÜMETİMİZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır