Tecavüzcü, Kendi Kız Kardeşine Tecavüz Edilmesini Kabul Etti, İğrenç Pazarlık Ortaya Çıktı
Pakistan'da bir kadına tecavüz eden saldırgan, ceza almamak için kurbanın erkek kardeşinin kendi kız kardeşine tecavüz etmesini kabul etti. Tecavüz pazarlığı ortaya çıkınca 12 kişi tutuklandı.
Paskistan'ın Pencap bölgesindeki Toba Tek Singh şehrine bağlı Pir Mahal bölgesinde, 20 Mart tarihinde bir tecavüz vakası meydana geldi. Yerel basın, saldırganın ailesinin özür dilemek ve konuyla ilgili uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret ettiğini yazdı.
TECAVÜZ PAZARLIĞI YAPTILAR
Kurbanın ailesini, saldırganı affetmeyi kabul etmeleri karşılığında, ailenin erkek çocuğunun saldırganın kız kardeşine tecavüz etmesini şart koştu. Saldırganın ailesi de, bu mide bulandıran pazarlığı kabul etti ve "intikam tecavüzü" gerçekleşti. Aile toplantısına 12 kişinin katıldığı belirtilirken, intikam tecavüzü de ilk tecavüzden 1 gün sonra, 21 Mart tarihinde gerçekleşti.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
İlk tecavüz vakasının ardından ailelerin şikayetçi olmaması üzerine bir polis memuru tarafından olay açığa çıkarıldı. Pir Mahal polis memurlarından Shaukat Ali Javed, durumu fark ederek müdürüne bildirdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, aralarında ikinci tecavüz kurbanı kadın da dahil 4 kadının olduğu 12 kişi tutuklandı.
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Müslim. Nerde müslim orada sıkıntı...sorun müslimde mi.Cevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır01: evet. . pislik her yerde pisliktir. . .Yayından Kaldır
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Dünyada ne ıgrenclıkler oluyor bır pakıstanlının yanlışını dıger pakıstanlılara mal etmeyın lütfen pakıstanlılar gıbı ıyı ınsanlar dünyada bulamazsın pakıstanlılar türklerın gerçek dostudur Selam olsun Pakıstanı ve PakıstanlılaraCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Pakistan da 72,5 millet yaşıyor.kimi müslüman,kimi şii,kimi dürzi,kimi hindu,kimi budist vs.bu olayın kahramanı hangi guruba ait olduğunu düşünmeden lütfen pakistanlı müslümanlara iftira atmayınız,ben türkleri çok seviyorum türkler hskkında hiç kötü düşünmüyorum.Cevap Yaz 24 2 Yayından KaldırALİ TAŞ: Bizde Pakistan li kardeşlerimizi çok seviyor onları Türk lerden ayri görmüyoruz.Vakiayi yapan şerefsizler güya müslüman dahi olsa bu bütün Pakistan müslüman larini zan altında bırakmaz, bu şahıslarla alakalı, uyunuz çok iyilerin içinden kötülerden barınıyor olabilir.Bu olayı yapanlar , kansız şerefsiz imansız , insanlıktan nasibini almamış yaratıklardır.Biz daima sizi seviyoruz.6 Yayından Kaldır