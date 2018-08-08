Tecavüz Zanlısı Böyle Öldürüldü

ABD'nin Las Vegas kentinde bir tecavüz olayı şüphelisi, polis tarafından böyle öldürüldü.

Şüphelinin kaldığı evin etrafını saran güvenlik güçleri, şahsı tam 16 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Zanlı teslim olmaya yanaşmayınca operasyonun düğmesine basıldı. Film gibi operasyonda polis, banyoda küvette gizlenen silahlı şahsa art arda ateş açtı. Olayda, tecavüz şüphelisi olay yerinde öldü.

(İHA)