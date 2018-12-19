Tecavüz ve Cinayetten Hapis Yatan Cani, Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Kız Çocuğuna İstismarda Bulundu

Rusya'nın Kyzyl şehrinde küçük bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükten sonra 20 yıl hapis yatan cani, cezaevinden çıktıktan bir kaç gün sonra durakta okul otobüsü bekleyen 8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu.

KIZA POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstismarcı cani, kız çocuğuna polis olduğunu ve anne babasının kendisini polis merkezinde beklediklerini, kendisini yanlarına götüreceğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayı öğrenen polis hemen harekete geçti ve bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sapığın elinden tuttuğu kızla sokak sokak yürüdü görüldü.

KÜÇÜK KIZ, AĞLAYARAK KURTULDU

Benzin istasyonun yanından geçtikleri sırada küçük kız ağlamaya başladı. Sapık, karnına yumruk atınca çocuk daha yüksek sesle bağırdı. Kızın bağırması istasyonunda bulunan kişilerin dikkatini çekince, cani sapık kızı bırakıp kaçtı.