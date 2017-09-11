Tecavüz Sonucu Hamile Kalan 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Bebeği Öldü

Hindistan'da, babasının iş arkadaşının tecavüzü sonucu hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğunun dünyaya getirdiği bebek iki gün sonra öldü.



Bebek Yüksek Mahkeme'nin ısrarıyla yapılan kürtaj ameliyatında doğmuştu.



Cuma günü yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin Pazar günü öldüğü açıklandı.



Adı açıklanmayan çocuğun hamileliği, 9 Ağustos'ta, aşırı kilo almasından şüphelenen ailesi tarafından doktora götürülmesiyle ortaya çıkmıştı.



Yüksek Mahkeme ısrar etti



Çocuğun hamileliği ülkede büyük yankı uyandırdı. Yüksek Mahkeme, Yeni Delhili bir avukatın başvurusu üzerin 32 haftalık hamile olan çocuğa kürtaj izni verdi.



Hindistan yasaları olağanüstü haller dışında sadece 20 haftalığa kadar hamileliklerde kürtaja izin veriyor.



Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından doktorlar, ceninin biraz daha büyümesi için iki hafta süre isterken, mahkeme çocuğun daha fazla travma yaşamaması için hamileliğin derhal sonlandırılmasını istedi.





Bunun üzerine beş doktorun katılacağı bir ameliyatla bebeğin sezaryenle alınması kararlaştırıldı.



Ancak hamileliğin ilerlemesi nedeniyle, ameliyat sırasında bebek dünyaya geldi.



1,8 kilo doğan bebeğin solunum yetmezliğinden öldüğü belirtiliyor.



BBC Yeni Delhi Muhabiri Geeta Pandey, son birkaç ayda buna benzer toplam üç vaka yaşandığını söylüyor.



Geçen ay ülkenin kuzeyindeki Çandigar kentinde tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir kız çocuğu, bir kız bebek dünyaya getirmişti.



Yüksek Mahkeme, doktorların çok riskli olacağı yönünde görüş bildirmesi üzerine 32 haftalık hamile olan çocuğa kürtaj izni vermemişti.



Mayıs'ta da üvey babasının tecavüzüne uğradığı öne sürülen 10 yaşındaki başka bir kız çocuğuna kürtaj izni verilmişti.