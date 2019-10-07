'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

07.10.2019 18:06

Birleşmiş Milletler'e göre bir milyona yakın Uygur Türkü Çin'in "eğitim merkezleri" dediği kamplarda zorla tutuluyor.



Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu'nun raporuna göre, özerk Uygur bölgesi bir gözetim kampına dönüştürüldü. Çin ise Uygur Türkler'inin Batı Şincan bölgesindeki kamplara zorla gönderildiği iddiasını reddediyor. Euronews.com'da Görüntüle