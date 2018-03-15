Tecavüz Ettiği Kadının 4 Yaşındaki Kızını Kaçırdı, Polisler İzini Ormanda Buldu
ABD'de eve kadar takip ettiği kadına tecavüz edip 4 yaşındaki kızını da yine tecavüz etmek için kaçıran adam, ertesi gün ormanlık alanda küçük kız ile birlikte bulundu. Kaçan adam bir süre sonra yakalandı.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 37 yaşındaki Thomas Lawton Evans Jr isimli adam, iki çocuğunu okula bırakıp evine dönmekte olan bir kadını eve kadar takip etti. Eve giren adam, Sharon Hayden isimli 39 yaşındaki anneyi bağlayıp zorla tecavüz ettikten sonra dört yaşındaki kızını da tecavüz etmek için kaçırdı.
ORMANDA KÜÇÜK KIZLA BİRLİKTE POLİSE YAKALANDI
Arama çalışması yapan polis, ağaçlık bir alandaki otomobilde kızı adamın yanında uyur halde buldu. Polisi gören adam, kızı indirip aracı ile hızlı bir şekilde kaçtı. Polis daha sonra adamı elinde benzin bidonu ile otoyol kenarında yürürken yakalayıp gözaltına aldı.
MÜEBBET ALMASI BEKLENİYOR
Tecavüzcü adamın ömür boyu hapis cezası alabileceği açıklandı. Adamın daha önce de tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüs gibi şuçlardan hapis yattığı belirtildi.
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Lağam faresi bunlardan daha kaliteli ya arkadaş gebertin gitsinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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herhalde dünya batar artık bu yaratıklarla aynı gezegende olmaktan iğreniyorumCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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David Beckhama hiç yakıştıramadım..Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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nekadar pislik dolu bir dünyada yaşıyoruz yardım et yarabbimCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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David Beckhamdan bunu hiç beklemezdim.Cevap Yaz Yayından Kaldır