TEÇ-SEN'den "yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEÇ-SEN'den "yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" talebi

TEÇ-SEN'den 'yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın' talebi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını talep etti.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan TEÇ-SEN Sivas Şube Başkanı Birol Duman, kamuda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan tüm engelli personellerin, engellerine ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması talebinde bulundu.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının görev tanımının belli olmadığını ileri süren Duman, "Eskiden eğitim seviyesi ilkokul olan bu arkadaşlarımız artık lise, üniversite ve hatta yüksek lisans yapar hale gelmiştir." diye konuştu.

Duman, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan tüm kamu çalışanlarının meslek ve eğitim durumlarının dikkate alınarak yeniden istihdam şekillerinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEÇ-SEN'den "yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 16:26:47. #1.13#

title