Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Baher, "Solunum problemi ve bazı Kovid-19 belirtileri üzerine verdiğim testin sonucu pozitif çıktı." dedi.

Evde karantinada olduğunu dile getiren Baher, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.

Kaynak: AA