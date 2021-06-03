Tebrik! Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Yeni
PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi) 11. dönem başkanlığına yapılan oylama sonucu seçilen Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya YILMAZ hocamızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.Dekanlık.
PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi) 11. dönem başkanlığına yapılan oylama sonucu seçilen Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya YILMAZ hocamızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.
Dekanlık.
Kaynak: Habermetre