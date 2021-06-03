Tebrik! Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Yeni
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Tebrik! Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Yeni

Tebrik! Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi) 11. dönem başkanlığına yapılan oylama sonucu seçilen Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya YILMAZ hocamızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.Dekanlık.

PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi) 11. dönem başkanlığına yapılan oylama sonucu seçilen Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya YILMAZ hocamızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Dekanlık.

Kaynak: Habermetre

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