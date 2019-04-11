Tebrik Çiçeklerinin Geliri Engelliler İçin Kullanılacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine tebrik amaçlı gönderilen tüm çiçeklerin satışa çıkartılması ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye alınması talimatı verdi.

Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'a, göreve başlamasının ardından çok sayıda tebrik çiçeği gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan ve görevine başlayan Özcan'a tebrik amacıyla gönderilen tüm çiçeklerin satışa çıkartılacağı ve elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi engelliler için akülü sandalye alınacağı ifade edildi.

Çiçeklerin satışına ilişkin duyurunun ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA