Tebliğ ne demek? Tebliğ ne anlama gelir? Tebliğ'in kelime anlamı nedir? Tebliğ TDK'ya göre ne anlama gelir?
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Tebliğ ne demek? Tebliğ ne anlama gelir? Tebliğ'in kelime anlamı nedir? Tebliğ TDK'ya göre ne anlama gelir?

28.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:01
Tebliğ ne demek? Tebliğ ne anlama gelir? Tebliğ'in kelime anlamı nedir? Tebliğ TDK'ya göre ne anlama gelir?

Tebliğ kelimesi eski metinlerde çokça karşımıza çıkan bir söz. Tebliğ aslında çok derin ve ağır anlamlar içerir ve oldukça eski bir kelime olarak karşımıza çıkar. Peki, tebliğ ne demektir? Tebliğ kelimesinin sözlük anlamı nedir?

TEBLİĞ NE DEMEKTİR?

Tebliğ kelimesi iletmek haber vermek anlamlarına gelir. Yani bildirme anlamlarındadır. Birçok eski yapıtta ve kaynakta bir şeylerin bir yerlere bildirilmesi anlamında tebliğ edilmesi kullanılır.

TEBLİĞ İSLAMİ ANLAMI NEDİR?

Tebliğ kelimesi İslami anlamda ise "Manevi düzlemleri"nden ve uyarıcıdaki manevi yaratıklardan çok gelişmiş bir varlıktan elde edilen bilgi, felsefi ve entelektüel bir atmosferde olsalar da, bir bildirim olarak adlandırılamazlar.

TEBLİĞ ETMEK NE DEMEKTİR?

Tebliğ etmek bir haberi iletmek anlamında kullanılır. Bir haberin bir yerden bir yere iletilmesi anlamında kullanılır. Bu kullanım oldukça eskilere dayanır.

Tebliğ ne demek? Tebliğ ne anlama gelir? Tebliğ'in kelime anlamı nedir? Tebliğ TDK'ya göre ne anlama gelir?

TEBLİĞ ETMEK TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre tebliğ bildirme anlamına gelmektedir.

Tebliğ edildikten sonra, ilgili kişinin yasal olarak bilgilendirildiğini ve öğrendiği kabul edilir. Bu bakımdan, bildirim tarihi çok önemlidir. Dönemler, bildirim tarihini takip eden günden itibaren hesaplanır. Bildirim, zorunlu taraflara, yasal temsilcilerine (ebeveynler, veliler), genel milletvekillerine veya vergilendirilenlere gönderilir.

Tüzel kişiler için, başkanlarına, direktörlerine veya tüzel temsilcilerine bir bildirim gönderilir. Bildirim prosedürleri üç formata ayrılır: posta bildirimi, duyuru ile bildirim ve bir çalışan aracılığıyla bildirim. Adres biliniyorsa bir posta bildirimi uygulanabilir. Burada bildirim "tescilli" olarak yapılır. Bu durumda, bildirimin posta idaresinin muhatabı muhatara teslim ettiği gün yapıldığı kabul edilir.

Kaynak: Haberler.com / Ezgi Kaya

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