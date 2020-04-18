Tebliğ Cemaati lideri 'koronavirüs yayma' suçundan cinayetle yargılanacak
Hindistan: Tebliğ Cemaati lideri koronavirüs yayma suretiyle cinayetten yargılanacak
18.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:53
Hindistan'daki İslami Tebliğ Cemaati lideri Muhammet Saad Kandehlevi, koronavirüsün yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle cinayetle yargılanacak.
İlk olarak koronavirüs nedeniyle ülkede ilan edilen geniş ölçekli toplanma yasağını ihlal etmekle suçlanan Tebliğ Cemaati lideri, mart ayının ortasında düzenlenen toplantılar sebebiyle salgının yayılmasına ve ölümlere sebep olmakla suçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com