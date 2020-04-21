TEBEV yalnız bırakmıyor
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tepebaşı, Yaşam

TEBEV yalnız bırakmıyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) maddi kaynağı bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

21.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:14
TEBEV yalnız bırakmıyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) maddi kaynağı bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. TEBEV ekipleri, Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlara, ev temizliği hizmeti vermeyi de sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, çeşitli ev eşyalarından, vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşımdan temizliğe kadar birçok konunda hizmet vererek gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşıyor.

2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, battaniyeden, hastalar için üretilmiş özel yataklara, yürümeye yardımcı olan araçlardan, mutfak araç gereçlerine kadar birçok konuda yardım sağlıyor. TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmet veriyor.

Korona virüs dolayısıyla dışarı çıkmayan ihtiyaç sahipleri için ev temizliği hizmeti de sunan TEBEV, bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Evleri TEBEV ekiplerince temizlenen vatandaşlar da aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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