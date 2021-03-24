TEBEV, 354 ihtiyaç sahibinin yanında
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TEBEV, 354 ihtiyaç sahibinin yanında

24.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:09
TEBEV, 354 ihtiyaç sahibinin yanında

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki 354 vatandaşı yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki 354 vatandaşı yalnız bırakmıyor. 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara, sağlık kontrollerinden market ve eczane alışverişine kadar çok sayıda hizmet sağlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor. TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli yurttaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

TEBEV bünyesindeki vatandaşlar aldıkları hizmetlerden duydukları memnuniyetini dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TEBEV hizmetleri hakkında her türlü soru, görüş ve taleplerini Mavi Masa hattından yetkililere ulaştırabiliyor. - ESKİŞEHİR

TEBEV, 354 ihtiyaç sahibinin yanında
TEBEV, 354 ihtiyaç sahibinin yanında
TEBEV, 354 ihtiyaç sahibinin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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