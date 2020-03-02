'Tebeşir' geçim kaynağı oldu

02.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:49

İtalyan sanatçı Davit Lukas tebeşirle yere çizdiği ülke bayraklarıyla para kazanıyor.

Köln'deki tarihi Dom Katedrali'ni ziyarete gelenler Lukas'ın çizdiği kendi ülke bayrağının içine para bırakıyor. Her zaman farklı çizimler yaptığını söyleyen Lukas, ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti. Lukas, İtalyan babaya, Fas kökenli anneye sahip.

"TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Eylül Karadağ isimli kız çocuğu Lukas'ın çizdiği Türk bayrağını görünce dayanamayıp para attığını söyledi. Eylül'ün babası da "Savaş olmasın Barış olsun insanlar ölmesin" dedi. Düsseldorf'dan Köln'e gezmek için gelen Mustafa Altındağ isimli Türk vatandaşı, "Köln'ü ziyarete gelmiştim buradaki arkadaşın yaptığı Türk bayrağımızı görünce duygulandım para bıraktım" dedi. Mustafa Altındağ'ın arkadaşı ise "Bir İngiliz vatandaşı 'Türk müsünüz' diye sordu. Bizde evet deyince çok sevindi. Parmağımı kaldırarak bize 'tamam' işareti yaptı" Dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köln Dom Katedrali önünden detay ve Davit Lukas'ı çalışırken görüntüler,

Vatandaşlarla röp

Kaynak: DHA