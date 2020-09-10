Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı
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Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.

Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı
10.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:32

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.

Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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