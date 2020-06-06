Tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında tebdil-i kıyafet denetimler yapıldı.

06.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:49

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında tebdil-i kıyafet denetimler yapıldı.

Valilik bünyesinde oluşturulan ekipler, kent merkezi ve ilçelerde müşteri gibi gittikleri lokanta, çay bahçesi, kahvehane, otel, spor merkezleri, pazar yerleri, berberler ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetim gerçekleştiren ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişi ve işletmelere hakkında cezai işlem yaptı.

Kent genelinde 3 bin 745 noktada denetim gerçekleştiren ekipler, 48 kişi ve işletmeye, 59 bin 16 lira para cezası uygulandı.

Şehzadeler ilçesinde kafe işleten Oğuzhan Başaran, ekiplerce yapılan denetimleri yerinde bulduğunu belirterek, "Bu denetimler hem müşterilerin hem de çalışanlarımızın sağlığı açısında çok doğru. Biz de girişte müşterilerimizin ateş kontrollerini yapıyoruz, dezenfektan sıkıyoruz. Hem kendi sağlığımız için en mantıklısı bu." dedi.

Tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi Haber
15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı Haber
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 09:50:06. #1.14#
title