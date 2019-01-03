Teb ve Tim'den İhracat Seferberliği'ne Destek - İstanbul

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ihracatçılara avantajlı şartlarda finansman imkanı ve ticari destekler sunmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Ülke ihracatına ve ihracatçısına destek olmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında ihracatçı firmalara uygun koşullarda kredi fırsatlarının yanı sıra pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Yapılan protokol ile bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları sunulacak. TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de en uygun fiyatları elde edecek.

İş birliği kapsamında TEB; 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı ve firmalara kredide 100 bin dolarlık alt sınır koydu.

Faiz oranları da maksimum avro yüzde 4 ve dolar yüzde 7 olacak şekilde düzenlendi. Eximbank'a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranı ise yüzde 1 olarak ayarlandı.

"Daha avantajlı bir paket olarak TİM üyelerine sunuyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) vurgulandığı gibi ihracatın Türkiye'nin net büyümesinde büyük önemi olduğunu belirterek, "TEB olarak, ihracatçılara yönelik finansal enstrümanların geliştirilmesi ve ticari destek araçlarının artırılması konusunda bir kez daha elimizi taşın altına koyuyoruz." dedi.

Leblebici, ihracatçı firmalara yönelik finansman desteğinin yanı sıra protokol kapsamında uzman dış ticaret bilgilendirme eğitimleriyle de firmaların yurt dışı pazarlarda rekabetçi olabilecekleri özelliklerinin artırılması için katkı sunacaklarını söyledi.

Danışmanlık anlamında da ihracatçılara farklı hizmetler sunacaklarını aktaran Leblebici, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında, TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlanmış olan TEB'le Dış Ticaret Platformu'ndan bir yıl süreyle ücretsiz olarak faydalanabilecek. İhracatçılarımızın ürün kodu, pazar verileri, potansiyel müşteri listesi, güncel fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli evraklar, ticaret yapılacak ülkede uygulanan vergi oranları gibi kapsamlı bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlayacağız"

Leblebici, bu ihracat seferberliğinin Türkiye ekonomisine ve ihracatına büyük katkı yapacağının altını çizerek, "Dış ticaret yapan firmalara yıllardır sunduğumuz finansal destekler ile ürün ve hizmetlerimizi, TİM ile imzaladığımız protokol kapsamında, piyasa ortalamasının altında faiz oranları ve Eximbank'a verilen kısa vadeli teminat mektubu komisyon oranıyla daha avantajlı bir paket olarak TİM üyelerine sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, pozitif ayrışacak"

Konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leblebici, global dünyadaki hareketliliğin Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler içinde de pozitif ayrışacağı öngörüsünde bulundu.

Leblebici, döviz kurlarıyla ilgili çok endişeli olunmaması gereken bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Her şeyin kontrol altında olduğunu ve iyi bir dengelenme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Söz konusu protokol kapsamında düzenlenen faiz oranlarının piyasa fiyatlarının 1-2 puan altında olduğunu belirten Leblebici, "Bu maksimum oranlar... Ortalamada daha da altında olacaktır. Bu kesinlikle fiyat avantajı sağlayacaktır. Özellikle teminat mektuplarındaki komisyon piyasanın oldukça altında. Diğer bankaların oranlarını bilmiyorum ama gelen taleplerin bu civarda olduğunu düşünürsek bu oranla talepleri karşıladık." ifadelerini kullandı.

Kredide minimum 100 bin dolarlık bir limit koydukları bilgisini veren Leblebici, "100 bin doları herkese dağıtırsanız ve 100 bin dolar olarak dağıtırsanız çok fazla kişiye ulaşırsınız. Sadece birkaç tane sınırlı müşteriye bağlı kalsın diye bir programla çıkmadık. Alt limiti 100 bin dolar koyduk. 100 bin doların dağınık olarak dağıtılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Kredi kanallarımız ne kadar açık olursa ihracatımız da o denli güçlü olur"

İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle de kaynaklarını firmaların önünü açmak için seferber ettiklerini belirterek, "İhracatçılarımızın çoğu, önce üretiyor, ihracat işlemlerini tamamlıyor ödemeyi daha sonra alıyor. Bu döngünün tamamlanabilmesi için firmalarımızın kredi kullanması kaçınılmaz. Kredi kanallarımız ne kadar açık, krediye erişimimiz ne kadar uygun maliyetli olursa ihracatımız da o denli güçlü olur." diye konuştu.

Soruları yanıtlayan Gülle, TEB ile yaklaşık 1 aydır protokol için konuştuklarını belirterek, teklif bankadan geldiği için TEB ile bir protokol yaptıklarını ve bu nedenle başka bir bankayla çalışmadıklarını söyledi.

Enflasyon rakamlarının düşüşü ve YEP'e paralel gitmesinin faizlerde de iyileşme olacağını gösterdiğini vurgulayan Gülle, "Çünkü şu anda faiz Türkiye'nin en büyük sıkıntısı. İhracat hedeflerimiz bu yıl da devam edecek. İhracatta finansman hayati öncelikte." yorumunu yaptı.

"İş birliğimiz kapsamında 50 milyon dolar tutarında kaynak ayırdık"

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar ise vadelerin uzadığı, alacağın tahsil kabiliyetinin çok büyük önem kazandığı, finansmana zor ve maliyetli ulaşılan bir dönemde TEB Faktoring'in çok önemli bir hizmet sunarak özellikle ülke ekonomisinin yapı taşını oluşturan KOBİ'lere ve ihracata yönelen şirketlere destek olduğunu belirtti.

Baydar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TİM ile iş birliğimiz kapsamında 50 milyon dolar tutarında bir kaynağı TİM üyesi ihracatçılara kullandırarak ülkemize değer katmaya ve ülkemiz ihracatının artmasına destek olmaya devam edeceğiz. TEB Faktoring olarak 2018 yılında 4 bini aşkın müşteriye hizmet vererek, yaklaşık 9 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleştirdik. Yıl sonu itibarıyla sağladığımız finansman desteği 1,7 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Sadece ihracat tarafında ise yılı yaklaşık 5,6 milyar TL'lik işlem hacmi ve 1 milyar TL'ye yakın bir alacak rakamıyla kapattık ve sektörde yüzde 20 civarında bir pay aldık."

Kaynak: AA