Teb, Üçüncü Çağrı Merkezini Antalya'da Açtı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), üçüncü çağrı merkezini Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hizmete sundu.



TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mükemmel müşteri deneyimi" yaratma hedefiyle hayata geçirilen TEB Müşteri Etkileşim Merkezi ile müşterilerine hizmet veren TEB, üçüncü çağrı merkezi için üniversite yerleşkesinde tören düzenledi.



TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Antalya Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde TEB Müşteri Etkileşim Merkezini açtıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



Mendi, İstanbul ve Eskişehir'de bulunan çağrı merkezlerinin ardından, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hizmete açılan yeni TEB Müşteri Etkileşim Merkezi'nin başta çağrı merkezi ve bankacılık bölümleri mezunları olmak üzere pek çok genci istihdam edeceğini ifade etti.



Yeni çağrı merkezinde sağladıkları istihdamla Antalya ekonomisine de katkıda bulunacaklarını vurgulayan Mendi, şunları kaydetti:



"Antalya'da bireysel bankacılıktan KOBİ bankacılığına, kurumsal bankacılıktan özel bankacılığa geniş bir yelpazede 24 şubemizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şimdi de TEB müşteri iletişim merkezlerimizin üçüncüsünü burada hizmete açarak ilimize katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdiğimiz çağrı merkezimizle hem Antalya'daki öğrencilerimize iş imkanı yaratarak istihdam sağlamayı hem de ilimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz."



Mendi, çalışanların hem iş imkanı bulduğunu hem de bankanın tüm ürün ve akışlarına hakim olarak sistemleri tanıma imkanı elde edeceğini belirterek, etkin iletişim ve satış becerisi de kazandığını vurguladı.



Banka olarak dijitalleşmeyi hem çağın gerekliliği hem de iş süreçlerinde verimliliğin olmazsa olmazı olarak gördüklerine dikkati Mendi, "Müşterilerimizin her kanaldan hizmetlerimize daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla teknolojiyi yakından takip ediyor ve kullanıyoruz." ifadesini kullandı.