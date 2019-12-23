TEB Özel Bankacılık ve Ashoka Türkiye iş birliği

23.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:44

TEB Özel ve Ashoka Türkiye, "Fark Yaratan Yatırımlar" projesi kapsamında gerçekleştirdiği iş birliğini büyütüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerini desteklemek amacıyla "Fark Yaratan Yatırımlar" projesini yürüten TEB Özel Bankacılık ve Ashoka Türkiye, iş birliklerini bir adım daha ileriye taşıyarak yeni bir proje başlattı.

TEB Özel, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka ile "Açık Açık Sosyal Girişim" projesini hayata geçirerek sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

TEB Özel, Ashoka Türkiye ile sosyal finans kavramı odağında, sosyal girişimlerin finansal desteklere erişimlerini kolaylaştırma amacıyla "Sosyal Finans Toplantıları" ve "Fark Yaratan Yatırımlar Network Buluşmaları" da düzenliyor.

Platform sosyal girişimlere önemli katkılar sunacak

"Fark Yaratan Yatırımlar" projesi kapsamında, TEB Özel Bankacılık'ın desteği, Açık Açık Derneği, Ashoka Türkiye ve Türetim Ekonomisi Derneği ortaklığında hayata geçirilen "Açık Açık Sosyal Girişim", Türkiye'deki sosyal girişimlerin tanımlanmasına, desteklenmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

Türkiye'deki sosyal girişim ekosistemini desteklemek isteyen kişi ve kurumlar, "Açık Açık Sosyal Girişim"de sosyal girişim profillerini inceleyerek bu girişimlere kurumsal ya da bireysel destek olmak, yatırım yapmak, hibe vermek, buralardan ürün ya da hizmet satın almak için onlarla doğrudan iletişime geçebiliyor. Ayrıca, bugünün ve geleceğin iş modeli sosyal girişimlerin bilinirliğini artırmak için sosyal medyada da görünürlüklerine katkı sağlayabiliyor.

"Platformun hepimiz için önemli bir kaynak ve yol gösterici olmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Direktörü Hayri Telekoğlu, Ashoka Türkiye ile birlikte 2 yıl önce yaptıkları çağrıyla girişimcilere "yaratıcı, sürdürülebilir ve içinde yaşadığımız dünya için sosyal fayda sağlayan sistemler kuran kişilerle tanışın" dediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ashoka Türkiye'nin uluslararası tecrübesi ile Türkiye'de öncü sosyal girişim fikirlerine, iş modellerine 'merhaba' demiştik. Biz kurum olarak, girişimcilerimiz de birey olarak bu geçen süre içerisinde toplum ve dünya için çözüm üreten, kendilerine özgü iş modelleri olan çok sayıda sosyal girişimci ve girişim gördü. Fakat bugün hala hepimizin üzerine düşen çeşitli görevler var. Bu ekosistemi büyütebilmek ve uzun süreli olmasını sağlamak için amacımız sayısal çokluğu yakalamak değil, iş fikri, uygulanabilirlik ve şeffaflık sağlamak. Bugün lansmanını yaptığımız Açık Açık Sosyal Girişim ile bu sorulara cevap bulmayı planlıyor; platformumuzun hepimiz için önemli bir kaynak ve yol gösterici olmasını hedefliyoruz. Çünkü Türkiye'de ilk defa bir platform, Türkiye'nin sosyal girişimlerini tüm meraklıların ve yatırımcıların gözleri önün bir standart ile sunuyor."

Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu da 2 senedir TEB Özel Bankacılık desteği ile sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirdiklerini ve her yıl projeyi genişleterek ekosistemde daha fazla etki yaratmayı hedeflediklerini bildirdi.

Meydanoğlu, "Türkiye'deki sosyal girişimlerin tanımlanmasına, desteklenmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla Açık Açık Derneği, Ashoka Türkiye ve Türetim Ekonomisi Derneği ortaklığında Açık Açık Sosyal Girişim inisiyatifi kurduk. Finans dünyasının sosyal girişimcilik ekosistemine verdiği sürdürülebilir katkı şüphesiz çok kıymetli. Umuyoruz ki TEB Özel Bankacılık'ın üstlendiği bu öncü rol diğer kurumlarına da ilham verir. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA