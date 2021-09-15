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TEB Nakit Yönetimi, Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi ile KOBİ'lerin yanında

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
TEB Nakit Yönetimi, Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi ile KOBİ'lerin yanında

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi ile hem tedarikçilere hem de alıcılara yönelik kapsamlı internet bankacılığı ara yüzleri, raporlama olanakları ve farklı finansman modelleri sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi ile hem tedarikçilere hem de alıcılara yönelik kapsamlı internet bankacılığı ara yüzleri, raporlama olanakları ve farklı finansman modelleri sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dijital bankacılığın ilk yatırımcılarından olan TEB, müşterileri için geliştirdiği tedarikçi finansman çözümleri ile hem alıcıya hem de tedarikçiye yönelik kapsamlı internet bankacılığı ara yüzleri, raporlama olanakları ve farklı finansman modelleri sağlıyor.

İnternet Bankacılığı üzerinden alıcıya ve tedarikçiye faturaları gözlemleme, seçme, limit ve kredi durumunu izleme olanağı sunan TEB, aynı zamanda arzu eden müşterilerine muhasebe sistem entegrasyonu da sağlayabiliyor. TEB bu sayede müşterilerinin faturaya dayalı vadeli alacaklarını kolay ve hızlıca nakde dönüştürerek, imalat ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlıyor.

Alıcıların ve tedarikçilerin ihtiyaçlarına göre farklı olanaklar bulunuyor

TEB'in ödüllü tedarikçi finansman sistemi alıcılara, ödeme vadelerinde esneklik, etkin satın alma yönetimi ve uzun süreli, kesintisiz tedarik imkanı, sistem üzerinden takip ve raporlama olanağı ve satın alma süreci üzerinden ihtiyacı olan tedarikçilere finansman kolaylığı sağlıyor.

Tedarikçilere ise yapılandırılmış, pratik kredilendirilme seçeneği, nakit akışının hızlandırılması, sistem üzerinden takip ve raporlama olanağı ve satış sistemi üzerinden iskonto yöntemiyle erken tahsilat imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, artık birçok işlemin dijital olarak gerçekleştirildiği bu dönemde vadeli alacakların finansmanının önem kazandığını, farklı teknolojik çözüm arayışlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nakit yönetimi başta olmak üzere her alanda müşterilerimize dijital dönüşüme uyumlu, ürün, çözüm ve hizmetler sunmaya büyük önem veriyoruz. Tedarikçi Finansmanı Sistemi tedarikçilere uygun maliyetli alternatif finansman imkanı yaratmakla birlikte, alıcının da kesintisiz tedarik yönetimi yapmasına olanak sağlıyor. TEB Nakit Yönetimi çözümleri arasında yer alan tedarikçinin ve alıcının kredilendirildiği iki farklı modelimize şimdi de Fintek platformalarına entegrasyon olanağını ekledik. Değişen piyasa koşulları ile birlikte büyük alıcılar ve pazaryeri uygulamaları, daha büyük kapsamlı TFS projelerine ve platform kullanımlarına yöneldi. Açık bankacılık uygulamalarının ve finansal teknoloji şirketleri ile yapılacak iş birliklerinin bankacılığın geleceğinde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra gelişecek yeni teknolojik çözüm ihtiyaçlarında da tüm müşterilerimizin yanında olacağız."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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