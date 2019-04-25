"TEB Minik Maker'lar İş Başında" Projesi Van'da Çocuklarla Buluştu

1000 çocuğa maker eğitimi verilmesi hedeflenen projenin yeni durağı Van oldu. 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen eğitime Van'da devlet okullarında öğrenim gören 100'e yakın öğreci katıldı.

Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu ve Samsun'un ardından yedinci durağı Van olan projenin önümüzdeki günlerde Diyarbakır, Mardin ve Kars'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje ile Türkiye genelinde devlet okullarında okuyan; 8, 9, 10 ve 11,12 yaşlarındaki iki ayrı gruptaki öğrencilere, robotik ve kodlama eğitimleri veriliyor.

"TEB Minik Maker'lar İş Başında" projesi kapsamında sunulan eğitimlerle çocukların, 21. yüzyılın beş temel becerisi olarak sayılan 'yenilikçilik ve yaratıcılık', 'eleştirel düşünme', 'iletişim', 'iş birliği' ve 'bilgi işlemsel düşünme (computational thinking)' becerilerinin tetiklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Vanlı öğrencilerimizi maker hareketiyle tanıştırdık"

"Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri!" sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "Van'da yaklaşık 100 çocuğumuza maker eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle çocuklarımız eğlenerek, kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlenerek ve birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğreniyor. Bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor; çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz" dedi.

Bu eğitimlerle çocuklara fırsat eşitliği sunuyoruz

Cengiz, "Banka olarak, geleceğin öncelikle hayallerle inşa edileceğine inanıyoruz" diyerek, proje hakkında şunları söyledi: "Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirebilmeleri için iki yıl önce Genel Müdürlük binamızın da bulunduğu İstanbul'da kardeş okulumuz Haşim İşcan İlkokulu'nda 'Maker Atölyesi' kurduk. Geçen yıl bu girişimimizi Anadolu'ya yayarak Anadolu'daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını amaçladık ve 9 farklı şehirde devlet okullarında okuyan 551 çocuğumuza maker eğitimi verdik. Bu yıl ise "Minik Maker'ler İş Başında" projesini daha büyüterek 10 farklı ile yayma kararı aldık. Ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacağımız bu projemizle bu yıl 1000 öğrencimizi maker hareketiyle tanıştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler