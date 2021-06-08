TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı!
4. haftanın sonuçlarını sizler için derledik!
Basketbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı. Türkiye Espor Basketbol Ligi, Twitter hesabı üzerinden karşılaşmaların sonuçlarını paylaştı.
4. haftanın maçları ve bu maçların sonuçları şu şekilde:
SuperMassive Blaze Esports 53 - 41 Regnum Carya
HAK3 Esports 64 - 97 OtherSide Esports
SteelTactics Esports 10 - 37 Çamlıca Espor
Göztepe Gaming 79 - 52 Fethiyespor Kulübü
Gençlerbirliği Spor Kulübü 55 - 58 Beşiktaş Esports
Kocaelispor 35 - 55 Interrail Espor
Bursaspor - ModZ Esports (Karşılaşma Ertelendi)
Kıran kırana rekabet içinde geçen karşılaşmalar yukarıdaki gibi sonuçlandı. Bursaspor - ModZ Esports karşılaşmasının ise oynanacağı tarih sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmadı.
Playerbros ekibi olarak turnuvadaki tüm takımlara başarılar diliyoruz, bir sonraki hafta görüşmek üzere!
Bu haber ilginizi çekebilir:
Kaynak: Playerbros