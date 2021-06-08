TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı!

TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

4. haftanın sonuçlarını sizler için derledik!

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı. Türkiye Espor Basketbol Ligi, Twitter hesabı üzerinden karşılaşmaların sonuçlarını paylaştı.

4. haftanın maçları ve bu maçların sonuçları şu şekilde:

SuperMassive Blaze Esports 53 - 41 Regnum Carya

HAK3 Esports 64 - 97 OtherSide Esports

SteelTactics Esports 10 - 37 Çamlıca Espor

Göztepe Gaming 79 - 52 Fethiyespor Kulübü

Gençlerbirliği Spor Kulübü 55 - 58 Beşiktaş Esports

Kocaelispor 35 - 55 Interrail Espor

Bursaspor - ModZ Esports (Karşılaşma Ertelendi)

Kıran kırana rekabet içinde geçen karşılaşmalar yukarıdaki gibi sonuçlandı. Bursaspor - ModZ Esports karşılaşmasının ise oynanacağı tarih sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmadı.

Playerbros ekibi olarak turnuvadaki tüm takımlara başarılar diliyoruz, bir sonraki hafta görüşmek üzere!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 02:28:54. #1.15#

title