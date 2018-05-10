Teb Kadın Akademisi" Trabzon'da

Trabzon'da, "TEB Kadın Akademisi" toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kadın Akademisi tarafından, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, kadın girişimcilere pazarlama teknikleri konusunda bilgi verildi.

TEB Kadın Bankacılığı Müdürü Berna Tüzüner, yaptığı konuşmada, Türkiye'de çalışan kadınların yüzde 51'inin hizmet sektöründe istihdam edildiğini söyledi.

Dünyadaki KOBİ'lerin yüzde 37'sinin sahibinin kadınlar olduğunu belirten Tüzüner, bu oranın Türkiye'de yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu, kadınların firmalarda ortaklık durumlarının ise yüzde 43 olduğuna işaret etti.

"Kadınların daha fazla girişimci olması için imkanlar sunuyoruz." diyen Tüzüner, kadın patronlara, finansmanın yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve danışmanlık desteği sağlama hedefiyle kurulan TEB Kadın Akademisi olarak eğitim programlarını sürdürdüklerini anlattı.

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ise eğitim programının kadın girişimcilere yararlı olmasını umduğunu vurguladı.

Toplantının, "Başarılı Kadın Girişimci" başlıklı bölümünde Seyyare Sungur, kardeşleriyle kurduğu ve bölgede üretilen fındığın katma değerli ürünlere dönüşmesini sağlayan markasının kuruluş hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Eğitim programında, işletme koçu Ayşegül Akşak da "Ezber Bozan Pazarlama Teknikleri" konulu sunum yaptı.