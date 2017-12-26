Teb Kadın Akademisi Samsun'da Kadın Patronları Buluşturdu

Türk Ekonomi Bankasının (TEB), kadın patronların potansiyellerini açığa çıkarabilmelerine destek olmak amacıyla başlattığı TEB Kadın Akademisi etkinlikleri kapsamında Samsun'un kadın patronlar bir araya geldi.



TEB'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'daki bir otelde TEB'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ActionCOACH Türkiye İşletme Koçu Ayşegül Akşak'ın "Nakit Akışınızı İyi Yönetmenin İpuçları" başlıklı eğitim verdiği belirtildi.



TEB'in, kadın patronlara odaklanarak onlara özel çözümler geliştirmeyi amaçladığı Kadın Akademisi'nin içeriğinin tamamen iş kadınlarının ihtiyaçlarına yönelik kurgulandığı vurgulanan açıklamada, kadınların ekonomiye tüketici değil, üretici kimliğiyle daha fazla dahil olması hedeflenerek başlatılan kadın bankacılığının önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesinin hedeflediği aktarıldı.



Kadın bankacılığı ile işletmelerini büyütebilmeleri için gereken finansman desteği, bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, networking kurma gibi kilit konularda kadın patronlara özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk alma olanakları sunulduğu kaydedilen açıklamada, "TEB, bu sayede kadın patronlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda bütünlüklü destek veriyor. Kadın patronların global dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması ve istikrarlı bir büyüme elde edebilmeleri için finansmana erişimleri de kolaylaştırılıyor. Bu yönde özel finansman paketleri geliştiren TEB, KGF Kadın Patron Destek Kredisi, Altın Teminatlı Kredi, Kadın Bankacılığı Masraf Paketi, Kadın Bankacılığı Ürün Paketi gibi avantajlı bankacılık hizmetlerinin bir araya getirildiği özel masraf paketleri sunuyor." ifadeleri kullanıldı.