Teb'in Yeni Çağrı Merkezi Akdeniz Üniversitesinde Açıldı

Türkiye Ekonomi Bankası'nın (TEB) yeni çağrı merkezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda hizmete girdi.



Akdeniz Üniversitesi ve TEB'in işbirliği ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda oluşturulan çağrı merkezinin açılışına Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mesut Kocagöz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile TEB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.



Açılışta konuşan Rektör Ünal, Akdeniz Üniversitesinin Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.



Üniversitede 70 bin öğrencinin okuduğuna dikkati çeken Ünal, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun da birçok sektörün iş gücünü karşıladığını ifade etti.



TEB'e üniversiteye kazandırdığı tesis dolayısıyla teşekkür eden Ünal, "Bu merkez öğrencilere staj ve uygulama imkanı sunacak. Mezun olan öğrencilerimize de burada istihdam için öncelik tanınacak. Bu açıdan öğrencilerimizin şanslı olduğunu düşünüyorum." dedi.



TEB Genel Müdür Yardımcısı Mendi ise amaçlarının hem Antalya'ya katkı sağlamak hem de öğrencilere iş imkanı oluşturmak olduğunu söyledi.



Akdeniz Üniversitesindeki müşteri etkileşim dersi verildiğini belirten Mendi, "Bu merkezle de üniversiteyle olan işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Belki ileride TEB olarak İstanbul'daki merkezimizi dahi Antalya'ya taşıma fırsatımız olur. Hatta operasyonel bazı işlerimizi dahi Antalya'ya taşımayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmalardan sonra Ünal ve diğer protokol üyeleri çağrı merkezini inceledi.