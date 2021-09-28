TEB: Homeopatik tıbbi ürünlerin eczanelerde satılması olumlu bir gelişme

Türk Eczacıları Birliği (TEB), yapılacak düzenlemeyle "fonksiyonel tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığının denetiminde, sadece eczanelerden güvenli bir şekilde satılmasının olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

TEB, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) ilgili paydaşlarla hazırlayıp görüşe açtığı "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Fonksiyonel tıp" konusunun altında yer alan homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçeveye kavuşması için bir süredir devam eden çalışmaların son aşamaya ulaştığı, taslak yönetmelik yayımlandığında, söz konusu ürünlerin ruhsatlandırılması ve satışının sadece eczanelerden güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden önce, söz konusu ürünlerin, Sağlık Bakanlığının denetimi altında olması halk sağlığı adına çok önemli bir adımdır. Bunun yanı sıra homeopatik tıbbi ürünlerin satışının yalnızca, doğru ve güvenilir bilginin adresi olan eczanelerimizde ve eczacının gözetiminde yapılacak olması olumlu bir gelişmedir. Tedaviye ve ilaca dair her türlü uygulama, sağlık çalışanlarının gözetiminde, bilimsel çerçevede yapılmalıdır. Sağlık otoritelerinin homeopatik tıbbi ürünlerin denetimlerini dikkatli, planlı ve kurallar dahilinde yapması da son derece önemlidir."

"Takviye edici gıdalar ve bitkisel ürünler yalnızca eczanelerde satılmalı"

Açıklamada, ayrıca toplumun Kovid-19 salgınıyla birlikte takviye edici gıdalara ve bitkisel ürünlere olan eğiliminin de arttığına işaret edilerek son dönemde takviye edici gıdalar ve bitkisel ürünlere ilişkin merdiven altı üretimlerle, bu alanı fırsata çevirmek isteyen kişilerle, yanıltıcı reklamlarla ve sahte ürünlerle de sık karşılaşıldığı vurgulandı.

İlaçlar ve ilaç kategorisinde değerlendirilmesi gereken tüm ürünlerde olduğu gibi takviye edici gıdalar ve bitkisel ürünlerin de üretimi, saklama koşulları, dağıtımı, imhası gibi basamakların mutlaka sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu ürünlerin yerinin eczaneler, bu ürünlerle ilgili söz söyleyebilecek kişilerin yalnız ve yalnızca hekimler ve eczacılar olduğunu hatırlatıyor; takviye edici gıdalar ve bitkisel ürünlere ilişkin gerekli düzenlemelerin de yapılarak tıpkı homeopatik tıbbi ürünlerde olduğu gibi yalnızca eczanelerde, eczacının gözetiminde halka ulaştırılmasını talep ediyoruz."