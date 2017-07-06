Teb Harman Kart Üreticilerin Hayatlarını Kolaylaştıracak

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) OPET ve SUNPET ile başlattığı iş birliği kapsamında anlaşmalı firmalardan TEB Harman Kart ile alışveriş yapan üreticiler, faizsiz dönem avantajı ve ödeme zamanlarını hasat dönemine uygun olarak belirleme gibi imkanlardan yararlanabilecek.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından bu yana tarım bankacılığı alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle üreticilerin yanında olan TEB, onların hayatını kolaylaştırmak için avantajlı fırsatlar sunmaya ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor.



OPET ve SUNPET ile başlattığı iş birliği kapsamında anlaşmalı firmalardan TEB Harman Kart ile alışveriş yapan üreticiler, faizsiz dönem avantajı ve ödeme zamanlarını hasat dönemine uygun olarak belirleme gibi imkanlardan yararlanabilecek.



OPET ve SUNPET ile gerçekleşen iş birliği ile 1-31 Temmuz tarihleri arasında akaryakıt ihtiyaçlarını bu firmalardan TEB Harman Kart'la karşılayan üreticiler, 7 ay faizsiz dönem avantajından yararlanıyor.



Üreticiler ayrıca ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma ve tarımsal üretime yönelik diğer ihtiyaçlarını anlaşmalı üye iş yerlerinden karşılama imkanına da sahip oluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB Harman Kart'ın üreticilere satın alımlarında büyük avantajlar sağladığını bildirdi.



TEB Harman Kart ile akaryakıt, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin edebilen üreticilerin alışverişlerinde ve nakit çekim işlemleri sonrasında geri ödemelerini hasat vadelerine uygun olarak yapabildiğini aktaran Boz, şunları kaydetti:



"Şimdi Türkiye'nin güçlü firmalarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile üreticilerimiz temel alışverişlerinde faizsiz dönem avantajından faydalanabilecek. 'Kartallar' adını verdiğimiz tarım bankacılığı direkt satış ekibimiz de köy köy gezerek Harman Kart'ın özelliklerini ve avantajlarını üreticilerimize anlatıyor."