TEB, EBRD ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanıyor. TEB, EBRD tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, ocak ayında da 58 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzalamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, EBRD ile bugüne kadar çeşitli iş birlikleri yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde de ülkemizin gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemizin ekonomisine katkı sağlama, müşterilerimizin yanında olma ve sürdürülebilir büyüme önceliklerimiz arasında yer aldı. EBRD ile yaptığımız yeni anlaşma ile firmaların dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak desteğimize devam edeceğiz. EBRD ile olan mevcut iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu