Teb'den Yüzde 1,99'dan Başlayan Faiz Oranıyla Bayram Kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 1,99'dan başlayan ve 60 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyası başlatıyor. Yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Yüzde 1,99'dan başlayan ve 3 ay ile 60 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi fırsatı, müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade oranına ve Findeks notuna göre belirlenen geri ödeme imkanıyla sunuluyor.

Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesinden veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak, müşterilerinin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirterek, "Bu doğrultuda müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranı ve maksimum 60 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantalı paketiyle kolayca karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA