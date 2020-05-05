TEB'den yılın ilk çeyreğinde 396 milyon TL net kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB) bu yılın ilk çeyreğinde 396 milyon TL net kar elde etti.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) bu yılın ilk çeyreğinde 396 milyon TL net kar elde etti.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu.

31 Mart 2020 itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL'ye ulaşırken, net karı 396 milyon TL olarak gerçekleşti.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 80,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 15 oranında artarak 83,3 milyar TL oldu.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB'in özkaynakları 10,1 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 15,49 oranında gerçekleşti.

TEB'den ekonomiye destek paketi

TEB, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

Bu kapsamda TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sağlandı.

TEB, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katıldı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi protokolüne katılan TEB, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paket açıkladı.

TEB, küresel salgının, müşterilerinin istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak için hayata geçirdiği her iki destek paketi kapsamında müşterilerine azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar kredi desteği sağlıyor.

Finansmana erişimde KOSGEB faiz desteği

KOBİ'lerin ve küçük işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen TEB, KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı'na dahil oldu.

Anaparanın banka kaynaklarından karşılandığı ve başta küçük işletmeler olmak üzere girişimci işletmelere kredi kullandırılan program kapsamında KOSGEB, işletmelerin faiz yükünü hafifletmek adına yıllık 10 ve 12 puan olacak şekilde faiz desteğinde bulunuyor.

Kredi programında girişimci işletmelere 12/18 ay vadelerde aylık eşit ödemeli olacak şekilde 50 bin TL'ye kadar kredi kullandırılırken, girişimci işletmelerin kadın, genç, gazi, engelli, birinci derece şehit yakını gibi kriterleri taşıması durumunda kredi üst sınırı 70 bin TL'ye çıkabiliyor. Makine teçhizat ve stratejik öncelikli sektörlerde olan işletmeler için ise kredi vadeleri 36 aya, kredi üst tutarı da 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Uzaktan çalışan firmalara kolaylık

TEB Nakit Yönetimi, yaşanan salgın sürecinde uzaktan çalışan müşterilerini kurumsal internet bankacılığı ve CEPTETEB İşte gibi dijital kanalların yanı sıra Mobil-İnk ve E-İmza gibi yenilikçi özel çözümleriyle desteklemeyi sürdürdü.

Mobil-ink, tüm bankacılık talimatlarının tamamen dijital ortamda ve en güvenli şekilde bankaya ulaşmasını ve otomatik olarak doğrulanmasını sağlayan bir süreç çözümü. E-İmza ve Mobil-İnk, içinde bulunulan dönemde öne çıkan ve TEB müşterileri tarafından güvenlik ve esneklik yönleriyle çok tercih edilen dijital çözümler arasında yer alıyor.

Ayrıca TEB, özel entegratörlük kapsamında 2020 yılı başında e-İrsaliye hizmeti de vermeye başladı.

CEBTETEB büyümeye devam ediyor

Yılın ilk çeyreği sonunda, TEB'de dijital kanallardan kullandırılan ihtiyaç kredilerinin oranı toplam ihtiyaç kredilerinin yüzde 55'ine ulaştı.

TEB müşterilerinin yüzde 86'sı dijital bankacılık kanallarını kullanırken, online bankacılıkta aktif müşteri sayısı 1,8 milyonu aştı, mobil bankacılığı kullanan müşteri sayısı da 1,6 milyona yükseldi.

Aynı dönemde mobil uygulamaya eklenen yeni özelliklerden biri olarak, ekstrelerin uygulamaya taşınmasıyla TEB, müşterilerinin bankacılık ürün ve hizmetlerine kolay ulaşması için bir adımı daha hayata geçirmiş oldu.

Salgın sürecinde TEB, müşterilerini bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay yapabilmeleri amacıyla mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE başta olmak üzere dijital kanallara yönlendirdi.

Girişimcilere destek sürüyor

TÜBİTAK'ın Genç Girişim Programı (BiGG) kapsamında akredite kuruluşlar arasında 5 yıldır tek özel finans kuruluşu olarak yer alan TEB, genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Program kapsamında ocak ayında 9 teknolojik iş fikrine sahip girişimcinin şirketleşmesine aracılık eden TEB, bugüne kadar toplamda 89 teknolojik iş fikrinin 14,8 milyon TL hibe desteği almasını sağladı.

TEB, Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Ödülünü aldı

TEB Özel Bankacılık, sunduğu yüksek standarttaki hizmetleri ve sektörde fark yaratan uygulamalarıyla 2020'nin ilk çeyreğinde Euromoney Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Ödülleri kapsamında "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Hizmetleri Büyük Ödülü" ile birlikte toplam altı kategoride ödüle layık görüldü.

Ödül alınan diğer kategoriler, En İyi Gelecek Nesil Programları, En İyi Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Hizmetleri, En İyi Sosyal Etki Yatırımları, En İyi Veri Yönetimi ve Veri Güvenliği, En İyi Yenilikçi Teknoloji Uyarlaması oldu.

Kaynak: AA