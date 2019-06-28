TEB'den "Yeni eczacılık fakülteleri açılmasın" talebi

Türk Eczacıları Birliğince (TEB), mevcut eczacı sayısının fazlalılığına dikkati çekilerek, eczacılık fakültelerinin sayısının artması nedeniyle istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmaması talep edildi.

TEB'den yapılan açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kurulmasıyla Türkiye'deki eczacılık fakültesi sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi.

Eczacılık fakültesi sayısının 2001'de 8 olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu artış akıl almazdır, neden mi? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2018 yılı verilerine göre eczane açılabilecek yer sayısı 1867. Her yıl 2 bine yakın öğrenci eczacılık fakültelerinden mezun oluyor. YÖK'ün 2019-2020 yılı eczacılık fakülteleri için belirlediği kontenjan 3 bin 524. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu'na göre 2023 yılında eczacı ihtiyacı 32 bin 900.

Halihazırda eczacı sayısı 37 bin 761. Görüldüğü üzere tartışmaya açık olmayan bu sayısal veriler, durumun vahametini gözler önüne seriyor."

Devlet-vakıf fark etmeksizin yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretim elemanı eksik, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış olan eczacılık fakülteleri, bünyesinde bulundukları üniversite ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmelidir. Böyle bir imkan bulunmaması halinde kapatılmalıdır. Eczacılık fakültesi kontenjanları belirlenirken ülkenin kaynakları, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.

Kontenjanlar acilen azaltılmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli ve ilk 60 bine giren öğrenciler eczacılık fakültelerine yerleştirilmelidir."

Açıklamada, eczacıların ciddi istihdam sorunu yaşayacağı belirtilerek, "Gelecekte eczacılık alanında işsizlik baş gösterdiğinde plansızca açılan eczacılık fakültelerinden mezun olacak genç arkadaşlarımız hepimizin sorumluluğunda. Bu sebeple tarafların birbirini dinlemesi, atılacak adımlarda birbirinden destek alması, aynı masa etrafında oturma erdemini göstermesini önemsiyoruz. Konuyla ilgili tüm tarafların öneri ve görüşlerinin dikkate alınmasıyla oluşturulacak bir yol haritasının önemini bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA